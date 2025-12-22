В Боливии проходят протесты против повышения цен на топливо

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 декабря. /ТАСС/. Акции протеста с перекрытием дорог проходят в Боливии после того, как власти объявили об отмене субсидий на топливо. Об этом сообщила газета El Deber.

По данным органа, занимающегося управлением дорожной сетью Боливии, зафиксировано как минимум 20 эпизодов с перекрытием движения протестующими. Большинство из них произошли в департаментах Ла-Пас, Оруро, Кочабамба и Чукисака.

Ранее Боливийский рабочий центр, объединяющий крупнейшие профсоюзы страны, объявил, что намерен провести забастовку в знак протеста против отмены субсидий. В некоторых городах не работает общественный транспорт.

17 октября президент Боливии Родриго Пас сообщил о подписании указа о введении "чрезвычайного положения в экономической, финансовой, энергетической и социальной сферах". Помимо отмены субсидий на топливо, документ предполагает повышение минимальной зарплаты на 20%, до 3 300 боливиано ($480), и создание "чрезвычайного режима репатриации капитала с освобождением от налогообложения". После публикации указа дизель подорожал с 3,74 до 9,80 боливиано (с $0,54 до $1,42) за литр, бензин - с 3,79 до 6,96 боливиано (с $0,55 до $1,01).

Боливия последние два года сталкивалась с перебоями со снабжением дизельным топливом, которое страна вынуждена импортировать, так как внутреннее производство не покрывает потребности. При этом на внутреннем рынке оно продавалось по субсидированным ценам. Ситуацию усугубляла нехватка у страны валютных резервов.