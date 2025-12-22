NBC: в США в ДТП погиб один из разработчиков Call of Duty и Battlefield

Винсу Зампелле было 55 лет

Винс Зампелла © Kevork Djansezian/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Один из создателей серии видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в дорожно-транспортном происшествии к северу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сообщает местное подразделение телеканала NBC News.

По его сведениям, авария произошла 21 декабря на дороге в районе горы Сан-Габриэл. Автомобиль, в котором находился 55-летний Зампелла, врезался в бетонное заграждение, после удара машина загорелась. Водитель и пассажир умерли от полученных травм. Информации о причине произошедшего, а также о том, был ли Зампелла за рулем, пока не приводится.

Винс Зампелла ранее возглавлял компанию Infinity Ward, известную созданием серии шутеров Call of Duty. В 2010 году он стал сооснователем игровой студии Respawn Entertainment, создавшей в том числе видеоигры Titanfall, а также Star Wars Jedi: Fallen Order. Студия была приобретена технологическим гигантом EA в 2017 году. В последнее время Зампелла руководил разработкой игр серии Battlefield.