Салавова избрали председателем Совета муниципальных образований Дагестана

Мэр Махачкалы поблагодарил за доверие и выразил уверенность в успешной совместной работе

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов избран председателем ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Дагестан". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Джамбулат Салавов избран председателем ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Дагестан",- говорится в сообщении.

После избрания Салавов поблагодарил за доверие и выразил уверенность в успешной совместной работе.

"Это серьезная ответственность, которую я осознаю в полной мере. Впереди нас ждет большая и системная работа по всестороннему анализу текущего состояния местного самоуправления, выявлению проблемных вопросов и выработке стратегических решений, направленных на достижение конкретных и ощутимых положительных результатов",- цитирует пресс-служба слова Салавова.