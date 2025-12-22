Ретейлеры сообщили, что риска нехватки куриных яиц в магазинах РФ нет

Ситуация со снабжением стабильна, отметили в пресс-службе "Магнита"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ситуация с куриными яйцами в магазинах стабильна, несмотря на приостановку отгрузок продукции "Волжанин". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах российских ретейлеров.

"В целом ситуация с куриными яйцами стабильна, риска нехватки продукции нет", - поделились в пресс-службе "Магнита".

Ранее газета "Коммерсант" сообщала о том, что птицефабрика "Волжанин" приостановила отгрузку продукции из-за возможной вспышки высокопатогенного гриппа птиц.

При этом, по словам представителей сети, в "Магнит" официального уведомления от птицефабрики не поступало.

Сеть гипермаркетов "Лента" "Волжанин" уведомил о приостановке отгрузок в связи с техническими проблемами. "Мы замещаем объем продукции других производителей", - поделились в пресс-службе.