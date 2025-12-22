Госдума обсудит увеличение штрафов за навязывание услуг

Инициативу разработала группа депутатов, в первом чтении документ был принят в июле

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума проведет заключительное пленарное заседание осенней сессии, в повестке которого законопроекты о статусе национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) и об усилении ответственности за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.

Законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг Госдума рассмотрит во втором чтении. Инициативу разработала группа депутатов, в первом чтении документ был принят в июле.

Согласно законопроекту, штрафы за такие нарушения для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей (сейчас от 2 до 4 тыс. рублей), для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей). Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, усиление ответственности "повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов".

Документ о порядке присвоения статуса НМИЦ депутаты также рассмотрят во втором чтении. Законопроект на рассмотрение палаты парламента в октябре внесло правительство, в первом чтении он был принят в начале декабря. Инициатива предусматривает, что кабмин получит возможность присваивать статус НМИЦ организациям, которые подведомственны федеральным и региональным органам исполнительной власти и занимаются медицинской и научно-исследовательской деятельностью.

В документе отмечается, что указанный статус будет присваиваться "в целях организационно-методического обеспечения медицинской деятельности, внедрения современных методов профилактики, диагностики, лечения заболеваний и медицинской реабилитации, развития медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения".

Также в повестке заседания - выступления лидеров думских фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и другим вопросам. Итоги осенней сессии подведет Володин.