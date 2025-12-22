СП выявила нарушения при строительстве трассы от Владивостока до порта Восточный

Ведомство вынесло представление Минтрансу Приморья с требованием устранить риски необоснованных затрат

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Счетная палата (СП) выявила нарушения при строительстве автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Контрольное ведомство вынесло представление Минтрансу Приморья с требованием устранить риски необоснованных затрат, а также обратило внимание на срыв срока организации концессии для строительства второго участка трассы, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Всего с 2016 года на строительство первого участка автодороги (с 18-го по 40-й км) было направлено 27,3 млрд рублей, из них 22,5 млрд рублей - средства федерального бюджета. По состоянию на 1 сентября 2025 года Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края приняты и оплачены работы на сумму почти 27 млрд рублей. Проверка показала, что при планировании увеличения стоимости строительства Минтрансом Приморского края были применены некорректные индексы прогнозной инфляции, а также включены компенсации собственных расходов подрядчика, что может привести к необоснованным затратам бюджетных средств в размере около 2 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Поясняется, что средства на строительство второго участка дороги - с 43-го по 146-й км - на 2023-2038 года не предусмотрены бюджетом Приморского края, как и федеральная поддержка. По информации Счетной палаты, единственный исполнитель работ по объекту не определен, проектно-сметная документация не разработана.

Также отмечается, что Минтранс Приморья не смог в установленный поручением президента России Владимира Путина срок - до 15 декабря 2024 года - организовать концессию для строительства автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Поиск инвесторов для реализации второго участка трассы ведется региональным ведомством уже более шести лет.

"Счетная палата проинформировала об итогах проверки главу государства, а также направила информационное письмо Федеральному дорожному агентству с предложением оптимизировать объем межбюджетных трансфертов Приморскому краю за счет исключения необоснованных затрат по первому участку автодороги. Кроме того, Минтрансу Приморского края направлено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений", - приводятся в сообщении по итогам проверки слова аудитора Счетной палаты Елены Бойцовой.

Трасса Владивосток - Находка - порт Восточный соединяет Владивосток с развитым портом и третьим крупнейшим городом региона - Находкой, на ней также расположены города Фокино и Большой Камень, трасса является и частью международного транспортного коридора "Приморье-1".