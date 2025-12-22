Роспотребнадзор: темп роста заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в 1,8 раза

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за последнюю неделю снизился в 1,8 раза. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации на 51-й неделе текущего эпидсезона темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в 1,8 раза. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой и составляет 1,8%. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 80,7 млн граждан - это 54,7% населения страны.

За неделю в стране также зарегистрировано 11,2 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, уточнили в пресс-службе.

В образовательных организациях проводятся утренние фильтры, при суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями 20% и более допускается приостановление или закрытие учебного процесса.

Роспотребнадзор призвал граждан соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска. При появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.