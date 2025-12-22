КБР стала лидером среди регионов России по реализации "Земского доктора"

В 2025 году трудоустроили 35 медработников, отметили в Минздраве республики

НАЛЬЧИК, 23 декабря. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) стала лидером среди российских регионов по реализации программы "Земский доктор". В 2025 году в республике трудоустроили 35 медиков, сообщили в Минздраве КБР.

"С начала года в медицинские учреждения Кабардино-Балкарии по программе "Земский доктор" приняли на работу 35 специалистов: 27 врачей и 8 фельдшеров. Их направили в Баксанский, Прохладненский, Урванский, Лескенский, Майский, Эльбрусский и Зольский районы. Регион успешно завершил программу", - отметили в Министерстве здравоохранения КБР.

Кабардино-Балкария уже несколько лет лидирует среди российских регионов по выполнению программы "Земский доктор", добавили в ведомстве.

Программа "Земский доктор" направлена на устранение дефицита медицинских кадров и улучшение доступности медицинских услуг в сельских районах. С 2019 года в регионе благодаря этому трудоустроили 244 медицинских работника.

Участникам программы предусмотрены федеральные выплаты. Врачи, которые приезжают в удаленные районы, получают 1,5 млн рублей, фельдшеры - 750 тыс. рублей. Для тех, кто выбирает населенные пункты с населением до 50 тыс. человек, выплаты составляют 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров.