Число туристов в заповедниках и нацпарках РФ выросло за год на 4 млн человек

Национальный парк "Алания" © Елена Афонина/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в заповедники и национальные парки составил за 11 месяцев 2025 года 21,6 млн человек, что на 4 млн больше, чем за весь 2024 год. Об этом заявил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Патрушев в интервью газете "Известия".

"Скажу про еще один федеральный проект, касающийся сохранения биоразнообразия, в связке с которым предусматривается развитие экологического туризма. Для нашей страны это достаточно молодое направление, но оно активно набирает обороты. За 11 месяцев 2025 года федеральные особо охраняемые природные территории посетили 21,6 млн человек. Это на 4 миллиона человек больше, чем за весь прошлый год", - сказал Патрушев.

По его словам, прогнозируется, что популярность такого вида отдыха будет расти. Задачей правительства является обеспечение соответствующей инфраструктуры.

"Сейчас идет формирование планов на дальнейший период. Я всех приглашаю в путешествия по национальным паркам - это позволит увидеть невероятные природные богатства России", - добавил замглавы правительства.