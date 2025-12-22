Дмитрий Патрушев рассказал, как встречает Новый год

Обычно праздник проходит за городом в кругу семьи и друзей, отметил вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказал, что встречает праздник Нового года за городом в кругу семьи и друзей.

"Новый год для меня - уютный семейный праздник. Зимние каникулы всем нам дают возможность немного отдохнуть, провести время с близкими людьми, подвести итоги года и подумать о новых планах. Мы встречаем праздник за городом в кругу семьи и друзей. Во дворе растет большая ель. Ее всегда украшаем", - сообщил он в интервью газете "Известия".

По словам Патрушева, на столе, как правило, присутствуют традиционные для России блюда.

"Здесь я вас не удивлю. Но помимо классических "новогодних" салатов и горячего, у нас каждый год в разном виде обязательно присутствует рыба", - добавил вице-премьер.