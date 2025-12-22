Очевидцы сообщили, что в Киеве нет света по восемь-девять часов в день

Собеседник агентства рассказал, что свет в городе отключают несколько раз в сутки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Жители Киева сталкиваются с ежедневными отключениями электроэнергии общей продолжительностью восемь-девять часов. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

По словам собеседника агентства, свет отключают несколько раз в сутки: на 3-4,5 часа в дневное и ночное время соответственно.

Как отметил один из жителей Киева, в начале декабря ситуация была тяжелой - без электричества приходилось находиться до 14 часов в сутки. "Потом положение чуть-чуть улучшилось, но не кардинально", - добавил он.

При этом в Киевской области, по информации собеседников, графики отключений остаются строгими - света нет свыше девяти часов в день.

В начале месяца власти Украины заявили о повреждении энергетической инфраструктуры. Повреждениями генерирующих и распределяющих объектов киевская власть объясняет графики отключения электроэнергии. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, графики могут сохраняться в течение всей зимы.