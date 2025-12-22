Движение пригородных поездов Савеловского направления восстановили

В МЖД ранее сообщали о том, что поезда следуют по укороченному маршруту до Талдома

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления на однопутном участке Талдом - Савелово курсируют в штатном режиме после ограничений. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Движение поездов на участке Талдом - Савелово восстановлено. Поезда курсируют в штатном режиме. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее в МЖД сообщали о том, что пригородные поезда Савеловского направления следуют по укороченному маршруту до Талдома.