The Times: на военном кладбище во Львове закончились места для захоронения

По информации газеты, городские власти вынуждены искать другие участки для размещения могил

Редакция сайта ТАСС

© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. На военном кладбище во Львове на западе Украины закончились места для захоронения военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, из-за сложившейся ситуации городские власти были вынуждены заняться поиском других участков для захоронения. Первое захоронение на новом месте состоялось 11 декабря, указывает газета.

Отмечается, что на выделенном участке будет около 500 могил. Однако, считают украинские чиновники, нового места также может хватить ненадолго.

"Мы понимаем, что этого может быть недостаточно", - приводит газета The Times слова заместителя главы городской администрации Львова Евгения Бойко.

В ноябре Минобороны Украины выделило 1,5 га земли городским властям Львова для обустройства военного кладбища, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. В свою очередь в российских силовых структурах прокомментировали ТАСС, что выделение Минобороны Украины 1,5 га властям Львова для открытия нового кладбища показывает, что Киев не планирует заканчивать боевые действия.