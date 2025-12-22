У 39% опрошенных россиян есть традиция ставить цели на следующий год

В преддверии 2025 года 60% респондентов планировали уделить больше внимания саморазвитию и просвещению, говорится в опросе Российского общества "Знание" и АЦ ВЦИОМ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Почти 40% россиян ставят цели на следующий год, из них 60% в преддверии 2025 года планировали уделить больше внимания саморазвитию. Таковы данные опроса Российского общества "Знание" и АЦ ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Исследование проведено в конце 2025 года и посвящено просветительским итогам года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 79 регионах страны.

"Результаты исследования показали, что саморазвитие и просвещение остаются значимой частью жизни россиян. Почти у четырех из десяти опрошенных (39%) есть традиция ставить цели на следующий год. Среди тех, кто формулирует для себя такие цели, 60% в преддверии 2025 года планировали уделить больше внимания саморазвитию и просвещению. Особенно часто такие планы строила молодежь в возрасте 18-24 лет - 83%", - говорится в итогах опроса.

Каждый четвертый россиянин (27%) отметил, что в 2025 году уделял саморазвитию больше внимания, чем годом ранее. Чаще об этом говорили молодые люди 18-24 лет, жители крупных городов, россияне с детьми и респонденты с высокими потребительскими возможностями. При этом 60% опрошенных заявили, что в 2026 году планируют уделять больше времени саморазвитию и просвещению.

Наиболее распространенными форматами просветительской активности в 2025 году стали чтение книг (45%), просмотр видеоматериалов и документальных фильмов (43%), а также чтение статей и материалов в интернете (40%). Почти четверть проходила образовательные курсы очно или онлайн, а каждый пятый россиянин использовал нейросети для получения новых знаний.

Основные цели, которые россияне ставили перед собой, занимаясь саморазвитием, связаны с улучшением здоровья и физической формы (45%), расширением кругозора (44%) и развитием профессиональных навыков (41%). Женщины чаще мужчин ориентированы на улучшение физического и эмоционального состояния и вопросы воспитания детей, мужчины - на профессиональный рост. Молодежь чаще стремится разобраться в себе и своих эмоциях, а россияне в возрасте 25-34 лет - повысить квалификацию и финансовую грамотность.

Запрос на знания

"Результаты исследования показывают, что запрос на знания и саморазвитие в российском обществе носит системный характер. Люди воспринимают просвещение как ресурс для личного и профессионального роста, а также для понимания происходящих процессов. Для государства это принципиально важно: развитие человеческого капитала, формирование культуры непрерывного обучения и опоры на достоверные знания напрямую связаны с суверенитетом страны и ее долгосрочным развитием", - отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Говоря о публичных людях и экспертах, к мнению которых россияне прислушивались в целях саморазвития и просвещения, респонденты чаще всего называли журналиста и телеведущего Владимира Соловьева (5%). Выбирая, чье мнение учитывать при саморазвитии, россияне в целом чаще ориентируются на ученых и специалистов (25%), представителей профессиональных сообществ (21%) и старших членов семьи. При этом у молодежи 18-24 лет особую роль играют старшее поколение, наставники, преподаватели.

По мнению опрошенных, Россия занимает первое место среди стран, жители которых больше всего уделяют внимание саморазвитию и просвещению - так считают 50% респондентов. На втором месте - Китай (40%). Далее следуют страны Европы (14%). США, по мнению россиян, занимают четвертое место в этом рейтинге - их назвали 6% опрошенных.