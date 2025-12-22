В Англии запретят приготовление живых лобстеров и крабов в кипятке

Решение основано на принятом еще в 2022 году законе, согласно которому беспозвоночные, в том числе лобстеры, осьминоги и крабы, могут испытывать боль, как и другие животные, отмечает газета The Guardian

Редакция сайта ТАСС

© Фомичев Михаил/ ИТАР-ТАСС

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Приготовление живых лобстеров в кипящей воде станет вне закона в Англии. Об этом говорится в стратегии, опубликованной британским министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

В документе отмечается, что "варка живьем не является допустимым методом убийства" десятиногих ракообразных (или декаподов) и им подобных. Декаподы - отряд класса высших раков, в который входит около трети его видов, включая омаров, лангустов, крабов. По информации газеты The Guardian, нынешнее намерение лейбористского правительства, которое должно найти отражение в соответствующих директивах, основывается на законе, принятом еще в 2022 году правительством под руководством Консервативной партии. Оно постановило, что беспозвоночные, включая лобстеров, осьминогов и крабов, - существа, наделенные чувствами, которые испытывают боль, как и другие животные.

Когда этот закон вступит в силу, Великобритания присоединится к небольшому числу стран, включая Швейцарию, Норвегию и Новую Зеландию, где подобная практика запрещена. После этого при приготовлении живого лобстера его сначала надо будет заморозить или воспользоваться устройством для электрического оглушения.

Как сообщила газета The Times, владельцы ресторанов уже выразили несогласие с грядущими изменениями. Они указывают на то, что подобный запрет лишь увеличит расходы заведений общепита, которые и так находятся в сложной ситуации из-за роста налогов, а также цен на электричество, аренду и расходов на заработную плату персоналу. Издание замечает, что стоимость "электрошокера для лобстеров" составляет около £3,5 тыс. ($4,7 тыс.).