В Госдуме предлагают запретить "детское шампанское"

Продавать безалкогольные имитации спиртного стоит только совершеннолетним, заявил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Безалкогольное шампанское нельзя называть "детским", а продавать безалкогольные имитации спиртных напитков следует только совершеннолетним. Об этом ТАСС в преддверии новогодних праздников заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Что касается "детского шампанского". Позиция комитета по охране здоровья следующая: мы считаем, что таких напитков не должно быть на рынке под видом детских", - сказал депутат, подчеркнув, что допустимо называть соответствующие напитки безалкогольным шампанским, безалкогольным вином или безалкогольным пивом. "Но ни в коем случае это не должно быть "детское шампанское", - сказал он.

"И считаем даже больше: в целом детям нельзя продавать безалкогольные напитки, которые имитируют алкогольные - безалкогольное шампанское, безалкогольное вино, безалкогольное пиво, - продолжил глава комитета Госдумы. - Они должны продаваться только взрослым людям, достигшим 18 лет".

Парламентарий рассказал, что ранее Госдума заказывала исследование о том, как употребление псевдоалкогольных напитков влияет на восприятие детьми реального алкоголя. Исследователи выяснили, что из-за этих напитков у ребенка возникает "спокойное отношение к алкоголю". "У него психологически становится гораздо меньше препятствий к употреблению алкогольных напитков. И это ведет к тому, что уже во взрослом или в позднем юношеском периоде у них спокойное отношение к алкоголю и желание, наоборот, употреблять алкогольные напитки. Я не говорю, что [формируется] алкоголизм, но адаптация к употреблению алкогольных напитков проходит гораздо быстрее", - объяснил депутат.