Эксперт Козловская: слово "лабубу" можно использовать в сочинениях ЕГЭ

Переводов или аналогов у него нет, поэтому его использование в сочинении ЕГЭ не подпадает под этический критерий, уточнила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ученики могут использовать слово "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ, так как оно не имеет аналогов в русском языке. Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

"Этический критерий не запрещает использование в сочинениях заимствований, не допускаются только иностранные слова, "имеющие аналоги в русском языке и не содержащихся в нормативных словарях" (цитата из демоверсии ЕГЭ по русскому языку 2026 года, размещенной на сайте ФИПИ). Лабубу - оригинальная игрушка, созданная гонконгским художником Касингом Лунгом для популярного комикса. Вместе с игрушкой появилось и имя. Никаких переводов или аналогов у него нет, поэтому использование слова в сочинении ЕГЭ не подпадает под этический критерий, о лабубу писать можно!" - сказала профессор.

Козловская отметила, что слово "лабубу" - новое заимствование, пришедшее в русский язык в 2024 году и обозначающее популярную мягкую игрушку. По ее словам, статистика поисковых запросов "Яндекса" фиксирует резкий рост интереса к слову летом 2025 года: больше 6 млн человек искали информацию про лабубу.

"Только вот нужно ли [употреблять данное слово в сочинении ЕГЭ]? С трудом могу придумать сюжет, в котором это слово будет уместно. Но - раз уж возник такой вопрос - прокомментирую. Слово "лабубу" экзаменуемый может использовать в той части работы, где он высказывает и обосновывает свое отношение к позиции автора текста. Напомню, что в качестве источника примера-аргумента можно использовать жизненный опыт - и здесь может быть уместным размышление о повальном (иногда бездумном) увлечении модной игрушкой. Только общих рассуждений недостаточно, пример должен быть конкретным. И грамотно оформленным", - подытожила Козловская.

В связи с этим филолог напомнила, что зафиксированный неологическим ежегодником разговорный вариант "лабуба" женского рода в сочинении использовать категорически запрещено.