НГУ впервые провел олимпиаду по физике в четырех странах Африки и в Китае

Победа дает льготы при поступлении в российские вузы, сообщили в пресс-службе университета

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Новосибирский госуниверситет (НГУ) впервые провел олимпиаду для школьников по физике "Твой путь в настоящую науку" на базе школ сразу четырех стран Африки и в Китае. Победа дает льготы при поступлении в российские вузы, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"НГУ впервые провел олимпиаду для школьников по физике "Твой путь в настоящую науку" за рубежом. В Мали, Буркина-Фасо и Нигере ученики выпускных классов участвовали в олимпиаде на французском языке, в Гвинее - на английском, в Китае - на китайском", - рассказали в пресс-службе. Для иностранных победителей и призеров заключительного этапа будут предусмотрены льготы при поступлении в НГУ, такие как дополнительные баллы в учете индивидуальных достижений или иные преимущества, установленные правилами приема для иностранных граждан. Соорганизатором олимпиады в Африке выступил Центр народной дипломатии, в Китае соорганизаторами стали партнеры Новосибирского государственного университета. Всего в ней приняли участие 100 школьников. Олимпиада рассчитана на учащихся 8-11 классов и направлена на выявление физической интуиции посредством решения как стандартных задач по физике, так и уникальных в своем роде задач-оценок и задач-демонстраций. Олимпиада "Твой путь в настоящую науку" входит в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), ей присвоен второй уровень. Победа и призовые места в олимпиаде дают существенные льготы при поступлении в НГУ и другие ведущие вузы России, включая возможность поступить без вступительных испытаний.

Олимпиада включает два этапа: первый, отборочный, проходит в декабре в двух форматах - очном и дистанционном; победители первого тура участвуют в финальном, который организуется в марте, в очном формате на нескольких площадках, включая Новосибирский государственный университет. В африканских странах и Китае состоялся первый, отборочный тур.

"При разработке заданий для отборочного тура мы сознательно не пошли на адаптацию или упрощение вариантов для зарубежных участников. Все школьники, независимо от страны проживания, выполняли одинаковые задания. Это позволяет получить объективную картину и сравнить уровень подготовки, поскольку олимпиада ставит перед собой цель - выявить именно физическую интуицию и нестандартное мышление. В данный момент идет проверка работ, которая будет завершена в январе. Участники, показавшие лучшие результаты, станут призерами отборочного этапа и получат право участвовать в заключительном этапе олимпиады", - приводит пресс-служба слова Артура Погосова, председателя методической комиссии олимпиады.

Об НГУ

Новосибирский государственный университет - один из ведущих научно-исследовательских вузов России. Он тесно связан с институтами Сибирского отделения РАН. Около 80% преподавателей - это ученые СО РАН, а студенты с ранних курсов занимаются исследованиями в более чем 100 лабораториях и свыше 30 научных институтах. НГУ входит в ряд ведущих российских и международных рейтингов по естественно-научным специальностям.