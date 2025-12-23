В Находке завершили аварийно-восстановительные работы на теплосетях

Отопление вернулось в квартиры более 7 тыс. жителей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Все аварийно-восстановительные работы полностью завершили на теплосетях в городе Находка Приморского края, отопление вернулось в дома. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского края.

В ночь на 20 декабря в результате ДТП большегруз снес трубу теплоснабжения в микрорайоне Южный. Была приостановлена работа котельной, которая снабжает теплом более 50 многоквартирных домов и нескольких соцобъектов. Прокуратура проводит проверку, по данным ведомства, без надлежащего теплоснабжения остались более 7 тыс. жителей.

"Все аварийно-восстановительные работы завершены. Система теплоснабжения заполнена, сетевые насосы запущены, параметры давления и температуры выведены в нормативный режим. Отопление подается всем потребителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Примтеплоэнерго" работает в штатном режиме и контролирует функционирование системы теплоснабжения города.