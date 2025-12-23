На Камчатке расширили действие регионального маткапитала на первого ребенка

Выплату могут получить женщины, не состоящие в браке, сообщили в краевом Заксобрании

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Действие материнского капитала на первого ребенка расширено на Камчатке, теперь выплату могут получить женщины, не состоящие в браке, сообщили ТАСС в краевом Заксобрании.

"Ранее материнский капитал при рождении первенца получали женщины в возрасте от 19 до 24 лет, состоящие в браке. Согласно новому закону все женщины, у которых родился или родится в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года первый ребенок, могут рассчитывать на региональный маткапитал", - приводятся в сообщении слова председателя краевого парламента Ирины Унтиловой.

Уточняется, что закон был принят депутатами единогласно. В краевом бюджете на финансовое обеспечение выплат краевого материнского капитала на первого ребенка предусмотрено в 2025 году - около 120 млн рублей, в 2026 году - около 125 млн рублей, в 2027 году - около 130,5 млн рублей.