Юрист Чанышев рассказал, в каких случаях подарок госслужащему будет взяткой

Такой подарок может считаться взяткой независимо от его цены, если он сделан лицу, обладающему определенными полномочиями, и даритель ожидает от него ответного действия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новогодний подарок государственному служащему, сотруднику правоохранительных органов и другому должностному лицу может считаться взяткой независимо от его стоимости, фиксируемого безопасного минимума здесь нет. Об этом ТАСС сообщил юрист Тимур Чанышев.

"Если мы говорим про подарок должностному лицу (госслужащему, сотруднику правоохранительных органов и т. д.), то нужно иметь в виду, что фиксируемого безопасного минимума нет. Мнение, что госслужащему можно дарить подарок на сумму до 3 000, что это не взятка, - ошибочное", - сказал он.

Чанышев подчеркнул, что человек должен учесть, что его действия могут трактоваться как взятка, если подарок сделан должностному лицу, обладающему определенными полномочиями, и даритель ожидает от него ответного действия.

Вместе с тем, по его словам, если речь идет про подарки при взаимоотношениях между коммерческими организациями, то компании сами определяют стоимость подарков и в этом случае вероятность быть привлеченным за дачу взятки исключена. "Если только там подарки не исчисляются миллионами и в их учредителях нет государственного участия", - пояснил юрист.

Также на то, будет ли являться подарок взяткой, влияют обстоятельства. Например, момент вручения подарка - сделано это на празднике или предварительно было обращение к должностному лицу. Также может влиять зависимость дарителя от получателя и что непосредственно было подарено - идет ли речь об обычном сувенирном подарке или это ценная вещь, было ли это разовое дарение или неоднократное, публично его подарили или скрытно.

Юрист отметил, что УК РФ предусматривает порядка 9 видов преступлений, связанных со взяткой. Среди них получение, дача и посредничество во взятке - ст. 290 УК РФ, ст. 291 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ, мелкое взяточничество - ст. 291.2 УК РФ, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп - ст. 204 УК РФ, 204.1 УК РФ и 204.2 УК РФ. Также в число преступлений, связанных со взяткой, входят такие виды преступлений, как служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ).