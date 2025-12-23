Эксперт Подольская: длинные праздники не повлияют на зарплату сотрудников

Выходные продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Длинные выходные в январе не отразятся на заработной плате сотрудников. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Для тех, кто работает на окладной системе оплаты труда, - никак [не повлияют на зарплату праздничные дни]. Отработав в январе 15 рабочих дней - для работающих по пятидневке, или 20 рабочих дней - для работающих по шестидневке, работник получит полный оклад", - сказала Подольская.

Она отметила, что те, кто выходит на работу до окончания новогодних каникул при работе по окладной системе оплаты труда, например, бухгалтеры, готовящие годовую отчетность, получат в эти дни как минимум двойную оплату. Главное - оформить письменное согласие сотрудника выйти в выходные или праздничные дни и работодателю издать приказ, подчеркнула Подольская.

Новогодние праздники 2025-2026 года продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.