В честь 360-летия Улан-Удэ пройдет более 200 мероприятий

Юбилей города отметят в 2026 году

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Жители Бурятии отметят в 2026 году 360-летие столицы республики - города Улан-Удэ. В честь юбилея запланировано более 200 мероприятий, сообщили в мэрии.

"Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел расширенное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 360-летия со дня основания города. Юбилейный год будет насыщен культурными, спортивными, образовательными событиями. Запланировано более 200 мероприятий, ближайшие из них начнутся уже в январе - международный турнир по футзалу, экскурсионно-интерактивные проекты, народные праздники, фестивали и городские акции", - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Основные торжественные мероприятия пройдут летом. День города в столице Бурятии отмечается 14 июня. К этому времени по поручению мэра планируется провести мероприятия по благоустройству общественных территорий. "Комитету городского хозяйства поставлена задача провести ревизию по каждому району города и составить перечень работ, которые необходимо провести к лету", - отметили в мэрии.

Утверждена официальная эмблема юбилея в двух цветовых вариациях. В начале 2026 года начнется размещение праздничной символики на главных городских площадках, путепроводах и билбордах. Будут установлены стационарные флаговые конструкции, консоли и три объемные фотозоны.

В Горсовете Улан-Удэ уточнили, что юбилейный логотип объединяет историю, культуру и характер города. "В основе - текстовая композиция с надписями "360" и "Улан-Удэ", дополненная бурятским национальным орнаментом, - пояснили в городском комитете проектного управления. - Праздничная эмблема традиционно сопровождается слоганом, выбран девиз "Город солнца и добрых сердец!".

Будущая столица Бурятии была заложена в 1666 году, когда казачий отряд под руководством Гаврилы Ловцова поставил на высоком берегу, в устье реки Уда, избу для сбора подати с местного населения. Через четыре года Удинское казачье зимовье было преобразовано в острог - административный и военный центр Забайкалья. До 1934 года Улан-Удэ назывался Верхнеудинском. В городе живут около 500 тыс. человек.