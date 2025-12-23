РБК: россияне столкнулись с ростом задержек посылок из-за рубежа

Эксперты связывают ситуацию с предновогодним увеличением числа заказов, ужесточением таможенного контроля, а также сложными погодными условиями в некоторых регионах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Клиенты крупных сервисов доставки товаров из-за рубежа столкнулись с задержками отправлений. Об этом РБК сообщили представители "Почты России", CDEK.Shopping, ПЭК, DPD, ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

Участники рынка связывают увеличение сроков доставки с кратным предновогодним увеличением числа заказов, ужесточением пограничного и таможенного контроля, а также сложными погодными условиями в некоторых регионах. Масштаб задержек неоднозначен: представители некоторых компаний отметили изданию, что задержки значительно превышают масштаб прошлогодних, другие же назвали их сопоставимыми.

Президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков отметил, что по отдельным категориям товаров сроки доставки выросли в два и более раза. Митюков связывает рост задержек с более длительным процессом таможенных процедур, направленным на борьбу с серым импортом. "Сейчас ужесточается в принципе таможенный контроль за товарами из-за рубежа. Он становится более тщательным и долгим. В прошлом году тоже были задержки, но все-таки сроки были другими", - добавил глава ассоциации.

В то же время задержек в оформлении товаров трансграничной торговли не фиксируется, отметили РБК в Федеральной таможенный службе (ФТС) России. По словам ее представителя, перед праздниками обычно наблюдается высокий сезон с увеличением количества посылок в Россию. Для соблюдения сроков таможенного оформления ФТС оптимизировала работу смен на таможенных постах, прикомандировала туда сотрудников с других постов, изменила график работы.

Представитель ФТС добавил, что подаваемые почтовым оператором на таможенный контроль международные отправления "оформляются строго в сроки, установленные законодательством".