На Чукотке подадут в суд на просрочившего контракты подрядчика

АО "ЧТК" не вернуло неотработанные авансы в размере 645 млн рублей и 466 млн рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Чукотки обратятся в суд для взыскания средств с недобросовестного подрядчика - АО "Чукотская торговая компания" (ЧТК), просрочившего ряд госконтрактов, в том числе строительство школы в Анадыре. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"В настоящий момент по государственным контрактам на строительство школы в городе Анадырь и на проектирование и строительство Центра культурного развития в городе Певек АО "ЧТК" не осуществило возврат неотработанных авансов в размере 645 млн рублей и 466 млн рублей соответственно. Управление капитального строительства Чукотского автономного округа направило досудебные претензии, со стороны подрядчика реакции не последовало. Для возврата финансовых средств государственное казенное учреждение обратится в судебные органы", - рассказали в правительстве Чукотки.

Там добавили, что власти округа готовят документацию для проведения новых конкурсных процедур для определения новых подрядчиков. Также 15 декабря с АО "ЧТК" расторгнут контракт на выполнение обязанностей эксплуатанта нового энергоцентра в Билибино. 19 декабря компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков по решению ФАС России.