В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 11 градусов мороза

Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура до минус 11 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 9 до минус 11 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 16 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус 13 до минус 8 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 19 градусов.