В РГР прогнозируют сокращение вдвое мошенничеств по "схеме Долиной" в 2026 году

Примерно в половине случаев подобные сделки предотвращают риелторы или правоохранители, подчеркнул вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Количество случаев мошенничества по "схеме Долиной" может уменьшиться вдвое в 2026 году. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

"По статистике московского следственного управления примерно в половине случаев либо риелторы, либо органы внутренних дел предотвращают такие попытки продажи квартир. Это очень хорошая цифра. Думаю, что благодаря этому в последние два месяца статистика по фиксации такого рода преступлений начинает падать примерно на 20% в месяц. Я предполагаю, что цифра в 2026 году будет значительно меньше. Надеюсь, что как минимум в два раза. Во всяком случае мы прикладываем к этому усилия", - сказал он.

По его словам, в подозрительных случаях риелторы связываются с органами внутренних дел, но, к сожалению, не всегда удается предотвратить такую сделку. "Бывает, что жертва настолько зомбирована, что она через какое-то время все равно идет и продает квартиру другим людям, через другой банк", - пояснил он.

При этом мошенники начали избегать риелторов и заставляют жертв продавать квартиры самостоятельно, добавил Банников. "Схемы мошенников видоизменяются. Если раньше мошенники говорили жертве - идите в агентство недвижимости, выставьте свою квартиру на продажу, то теперь они понимают, что, предположим, в московском агентстве недвижимости такую квартиру продать будет сложно, потому что мы выясняем мотивы, "дуем на воду". И сейчас рекомендации преступников - идите продавайте квартиру самостоятельно", - сказал он.