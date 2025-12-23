На севере Украины фиксируют перебои со светом

Воздушная тревога действует в 15 областях страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумской области на севере Украины, где в ночь на 23 декабря произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Григоров.

"Есть перебои с электроснабжением", - написал он в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой.