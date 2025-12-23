Счетная палата РФ нашла нарушения в расходах на строительство дороги в Приморье

По данным ведомства, средства на строительство второго участка дороги с 43-го по 146-й км не запланированы в бюджете региона в 2023-2028 годах, господдержка также не предусмотрена

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Счетная палата России проверила расходование бюджетных средств для строительства дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае и обнаружила нарушения, которые могли привести к необоснованным затратам в размере около 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты России.

С 2016 года на строительство первого участка дороги с 18 по 40 км всего направили 27,3 млрд рублей, из которых 22,5 млрд рублей - средства федерального бюджета. По состоянию на 1 сентября 2025 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края приняло и оплатило работы на сумму почти 27 млрд рублей.

"При планировании увеличения стоимости строительства минтрансом Приморского края были применены некорректные индексы прогнозной инфляции, а также включены компенсации собственных расходов подрядчика, что может привести к необоснованным затратам бюджетных средств в размере около 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным Счетной палаты, средства на строительство второго участка дороги с 43-го по 146-й км не запланированы в бюджете региона в 2023-2028 годах, господдержка также не предусмотрена. Единственный исполнитель работ по объекту не определен, проектно-сметная документация не разработана. Также минтранс Приморского края до 15 декабря 2024 года не выполнил поручение президента России по организации концессии для строительства дороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Поиски инвестора для возведения второго участка дороги идут уже шесть лет.

"Счетная палата проинформировала об итогах проверки главу государства, а также направила информационное письмо Федеральному дорожному агентству с предложением оптимизировать объем межбюджетных трансфертов Приморскому краю за счет исключения необоснованных затрат по первому участку автодороги. Кроме того, минтрансу Приморского края направлено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений", - говорится в сообщении.