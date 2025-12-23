Почетному императору Японии исполнилось 92 года

По этому случаю в резиденции Акихито прошло празднование, в котором приняли участие император Нарухито и императрица Масако, а также другие члены императорской семьи

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Почетному императору Японии Акихито 23 декабря исполнилось 92 года.

По данным Управления императорского двора, Акихито, который страдает от хронической ишемии сердца, регулярно проходит лечение, а его состояние оценивается как "относительно стабильное". В этом году он дважды переносил госпитализацию. По случаю дня рождения в резиденции почетного императора прошло празднование в простом формате, в нем приняли участие император Нарухито и императрица Масако, а также другие члены императорской семьи.

92-летний Акихито занимал императорский трон с 7 января 1989 по 30 апреля 2019 года, когда он добровольно сложил полномочия из-за преклонного возраста. С 1 мая 2019 года императором Японии стал его старший сын Нарухито.