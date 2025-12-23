Часть пенсионеров досрочно получат выплаты за январь в декабре

Речь о тех, кто получает пенсию через банки, на свои пластиковые карты, сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат выплаты досрочно - в декабре 2025 года. Об этом сообщал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как рассказал в середине декабря журналистам министр труда и социальной защиты, речь идет о тех, кто получает пенсию через банки, на свои пластиковые карты.

"Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул", - отмечал министр труда и социальной защиты.

По его словам, для получающих пенсию через "Почту России" пенсионеров выплаты будут проходить по стандартному графику.