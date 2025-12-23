У актера Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг

В театре "Особняк" отметили, что он находится в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Рак легких с метастазами в мозг обнаружили у актера театра и кино, художественного руководителя театра "Особняк" Дмитрия Поднозова. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

"Дорогие зрители, друзья и коллеги, у нас случилась беда. У художественного руководителя театра Дмитрия Поднозова диагностировали рак легких с метастазами в мозг. События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться", - говорится в сообщении.

В театре отметили, что актер находится в тяжелом состоянии. Как минимум, в ближайшие полгода Поднозов не сможет сниматься и играть в спектаклях.

"Мы пока не знаем, какая судьба ждет театр. Напишем об этом, как только будет хоть какая-то ясность", - заключили в организации.