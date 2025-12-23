На Северо-Западе России повсеместно похолодает

На Кольском полуострове из-за атмосферного фронта с Баренцева моря станет теплее, но погода будет неблагоприятной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Похолодание ожидается во вторник почти во всех регионах Северо-Западного федерального округа России, на северо-востоке усилятся морозы и даже на Балтике не только ночью, но и днем столбик термометра будет опускаться ниже 0 градусов, передают региональные гидрометцентры.

Лишь на Кольском полуострове из-за атмосферного фронта с Баренцева моря станет теплее, но погода будет неблагоприятной. В Мурманской области утром и днем 23 декабря пройдет снег, мокрый снег, местами усилится ветер, температура воздуха постепенно повысится до минус 4 - плюс 2 градусов. В Баренцевом море ветер до 17 м/с.

На Республику Коми надвигается похолодание, вторжение арктического воздуха, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "В ночь на вторник температура понизится до 27-32 градусов мороза. Даже на юге региона, в Сыктывкаре ожидается днем 25-27 градусов ниже нуля при северном ветре до 6-11 метров в секунду", - сообщила синоптик. Холодный атмосферный фронт пересек и территорию Вологодской области. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до 13-18 градусов мороза, на востоке региона - до минус 25-ти. На фоне роста атмосферного давления осадков не прогнозируется. Днем температура составит от -10 до -22 градусов.

В Архангельской области из-за резкого наступления морозов после оттепели на дорогах гололедица, утром местами туман, ветер 2-7 м/с. В западной половине области днем минус 8-13, в восточной половине области минус 18-23 градуса. В Ненецком автономном округе (НАО) местами ожидаются небольшой снег, утром туман, на побережье метель. Ветер 3-8 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура днем 24-29 мороза, на западе округа минус 15-20 градусов. "С 23 по 25 декабря в Нарьян-Маре ожидается отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 10 градусов в сторону холода (норма минус 14 градусов)", - предупреждает региональный главк МЧС России.

Климатическая зима

По данным Карельского гидрометцентра, во вторник в республике местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем минус 5-10 градусов.

В Новгородской области температура воздуха будет держаться около минус 4-9 градусов. "С астрономической зимой в Новгородскую область подтянулась и климатическая. На ближайшие несколько дней среднесуточная температура воздуха не только придет к климатической норме, но даже будет немного ниже, - сообщили в Новгородском гидрометцентре. - Переменная облачность и отсутствие осадков позволят любоваться звездами в ночные часы и насладиться солнцем днем".

23 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северных направлений 5-10 м/с, температура воздуха днем минус 3-8 градусов.

На территории Калининградской области после почти трехнедельного тепла, никак ни похожей на календарную зиму погоды, жители и гости янтарного края ощутят небольшое похолодание. По данным синоптиков, уже не только ночью, но и днем по области, за исключением отдельных муниципалитетов, температура воздуха опустится ниже 0 градусов. "Во вторник температура воздуха ночью -2…+2 градуса, днем те же -2…+2, а вот к вечеру вероятно существенное понижение температуры до минус 2-7 градусов", - отмечают метеорологи. Небольшие осадки дадут о себе знать местами, как и туман ночью и днем. Видимость на дорогах в тумане 500 - 1 тыс. м. Синоптики предупреждают о слабом гололеде.