Группе "Стрелки" запретили исполнять песни продюсера Величковского

Суд признал их договор с музыкальным лейблом "Издательство джем" недействительным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы запретил участницам группы "Стрелки" Екатерине Любомской, Светлане Бобкиной и Марии Бибиловой исполнять песни продюсера и композитора Леонида Величковского, а также признал их договор с музыкальным лейблом "Издательство джем" недействительным. Об этом ТАСС сообщил Величковский.

"Суд запретил исполнение девочкам из "Стрелок" моих песен и признал их договор от 2022 года с ООО "Издательство джем" недействительным с момента заключения", - сказал продюсер.

Представитель продюсера советник юридической фирмы "Городисский и партнеры" Илья Горячев рассказал ТАСС, что Любомской, Бобкиной и Бибиловой суд запретил исполнять конкретные хиты, а именно: "На вечеринке", "Прости и прощай", "Нет любви", "Шипы и розы", "Ты бросил меня", "Красавчик".

"Иск удовлетворен в полном объеме. Еще суд признал недействительным заключенный участницами "Стрелок" договор с "Издательством джем" на переработку произведений Величковского, который мы считали недействительным ввиду отсутствия у "Издательства джем" прав на заключение подобного рода договоров", - прокомментировал Горячев.

Изначально иск был подан к Любомской, Бобкиной и Бибиловой, а "Издательство джем" выступало третьим лицом по ходатайству ответчиков, которые ссылались на то, что у них есть согласие на использование песен от ООО "Издательство джем", а не от Величковского.

Ранее продюсер обращался в Арбитражный суд Москвы с исковыми требованиями о признании музыкального лейбла "Издательство джем" банкротом. Со слов Величковкого, задолженность "Издательства джем" перед ним составляет 10 млн рублей за незаконное использование принадлежащих ему песен. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил исковые требования на 7 млн рублей.