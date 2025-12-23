Эксперт Вахрушева рассказала, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ

Гонконгский грипп имеет характерные клинические проявления, в частности, он развивается внезапно с резкого повышения температуры, сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Симптомами гонконгского гриппа являются высокая температура, интоксикация, ломота в мышцах, сухой кашель и слабость. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), он уже выявлен в 30 странах по всему миру.

"Гонконгский грипп, как и другие виды гриппа, имеет очень характерные клинические проявления. Это заболевание, которое развивается внезапно с острого повышения температуры до высоких цифр, выше 38. Также более выраженная, чем при других респираторных вирусных инфекциях, интоксикация, то есть это плохое самочувствие, ломота в мышцах, слабость. Кроме того, может появиться сухой кашель", - рассказала Вахрушева, отвечая на вопрос, как отличить гонконгский грипп от простуды и обычного ОРВИ.

Эксперт добавила, что симптомы, связанные с высокой температурой и недомоганием, могут длиться у больного до недели, как правило, три-четыре дня, когда человек чувствует сильное недомогание.

Ранее в беседе с ТАСС Вахрушева сообщала, что темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом в России снизились, отмечается снижение скорости прироста числа новых заболевших. При этом эксперт отметила, что, по данным Научно-исследовательского института гриппа, на пятидесятой неделе заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти, уровень заболеваемости составляет порядка 106 случаев на 10 тыс. населения.