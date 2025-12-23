РГР поддержала идею государственного регулирования риелторов

Специалисты по недвижимости выступают за регулирование, но хотят получить определенные права, в том числе доступ к информации по объекту и субъекту сделки, отметил вице-президент РГР Андрей Банников

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская гильдия риелторов (РГР) поддерживает государственное регулирование агентов в сфере недвижимости, но считает необходимым предоставить риелторам определенные права. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент РГР Андрей Банников.

"В целом в РГР есть консенсус относительно того, что мы не только не боимся регулирования, мы в целом выступаем за него. Другой вопрос, в чем это будет заключаться и кто нас будет регулировать, какая схема регулирования. Их несколько: это может быть лицензирование, саморегулируемые организации, реестровое регулирование и так далее", - рассказал Банников.

По его словам, РГР участвует во всех обсуждениях, рабочих группах, посвященных этой теме. "Законодательных инициатив по риелторской деятельности тоже несколько. При наделении нас дополнительными обязанностями мы хотели бы получить определенные права. Для нас, как для риелторов, важен доступ к информации как по объекту сделки, так и по субъекту. Иначе нам будет сложно предотвращать те риски, которые могут возникать", - отметил Банников.

Он привел в пример Белоруссию, где есть лицензирование риелторов. "Аттестованные риелторы имеют доступ к информации, который не имеет простой человек. В целом мы готовы брать на себя дополнительную ответственность, страховать свои риски, работать с социальной ответственностью нашего населения, но хотели бы иметь и права, чтобы в полной мере реализовывать те полномочия, которые у нас есть", - объяснил он.

Ранее в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин высказывал мнение, что государство должно регулировать работу риелторов.