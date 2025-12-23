На Урале ожидаются снег и метели

На дорогах в некоторых регионах Уральского федерального округа возможны снежные заносы

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег, метели и снежные заносы на дорогах в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) днем во вторник. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 23 декабря - облачно, небольшой снег, на дорогах снежный накат, заносы, метель. Ветер южный, порывы до 8 м/с. Температура ночью от минус 5 до минус 20 градусов, на Крайнем Севере до минус 25 градусов, днем - от минус 2 до минус 7 градусов, на Крайнем Севере - до минус 22 градусов", - говорится в сообщении Уральского Гидрометцентра.

В Челябинской области - облачно с прояснениями, снег, метели, на дорогах снежные заносы. Днем температура воздуха достигнет минус 10 градусов, ночью - минус 16 градусов, ветер до 10 м/с. В Курганской области будет облачно с прояснениями, снег, на дорогах снежный накат, метели. Ветер до 14 м/с, температура днем до минус 10 градусов, ночью - до минус 12 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная погода, а также снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, ветер до 14 м/с. Температура воздуха днем опустится до минус 10 градусов, в ночь на среду похолодает до минус 12 градусов. В Югре будет облачная погода, небольшой снег, метели, на дорогах гололедица, снежный накат и заносы. Днем столбики термометров могут достигнуть отметки минус 27 градусов, а ночью - похолодает до минус 47 градусов, порывы ветра будут до 14 м/с.

На Ямале ожидаются облачная с прояснениями погода, небольшой снег, в отдельных районах изморозь, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер до 13 м/с, температура воздуха днем будет до минус 37 градусов, ночью может похолодать до минус 47 градусов.