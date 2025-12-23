Дума Томской области проголосовала за учреждение регионального правительства

Первый замгубернатора будет одновременно председателем правительства с правом решающего голоса

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Дума Томской области поддержала создание правительства на базе администрации региона, передает корр. ТАСС с сессии областного парламента.

Среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) Томская область - последний субъект, который перейдет на систему регионального правительства.

"Решение принято", - озвучила результаты голосования в первом и втором чтениях председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская. Она добавила, что за решение проголосовали 34 депутата, двое воздержались, еще пять голосов были переданы в поддержку решения.

По данным пресс-службы областной администрации, первый заместитель губернатора будет одновременно председателем правительства с правом решающего голоса. Наибольшая часть вице-губернаторов, координирующих работу отраслей экономики, социальной сферы, инфраструктуры в новой системе перейдет на позиции заместителей председателя правительства.

Региональные исполнительные органы и подразделения останутся под названиями департаментов и комитетов. Создавать министерства и другие ведомства не планируют. Зарплата сотрудников не увеличится: фонд оплаты труда госслужащих и тех, кто занимает государственные должности, останется прежним.