Эксперт Колганова рассказала о правилах ухода за живой елью

Не стоит заносить дерево сразу с мороза в теплую комнату, перед его установкой важно обновить срез, а после - следить за температурой и влажностью воздуха в помещении, отметила флорист сети цветочных студий Fmart by flowwow

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Главное условие для продления жизни ели - не заносить дерево сразу с мороза в теплую комнату. Кроме того, перед установкой важно обновить срез, а после - необходимо следить за температурой и влажностью воздуха в помещении. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса доставки "Купер" и флориста сети цветочных студий Fmart by flowwow Натальи Колгановой, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Правильный уход за елкой в квартире позволяет существенно продлить ее жизнь. Главное - не заносить дерево сразу с мороза в теплую комнату. Ему нужно несколько часов адаптации в прохладном помещении: на балконе или в подъезде. Перед установкой важно обновить срез, спилив 1-2 см ствола, и сделать это желательно в воде, чтобы смола не закупорила сосуды дерева. После установки дерево должно постоянно находиться в подставке с водой: в первые дни елка способна "выпивать" до трех литров в сутки, поэтому уровень воды нужно регулярно контролировать. В воду можно добавить профессиональные средства для срезанных растений, они продаются в цветочных магазинах", - поделилась Колганова.

Эксперт также подчеркнула, что ставить елку следует как можно дальше от батарей и других источников тепла. Оптимальная температура для нее - до плюс 20 градусов. В условиях сухого воздуха хорошо помогает увлажнитель или регулярное опрыскивание ветвей холодной водой. При этом важно следить за гирляндами: если у них нет влагозащиты, опрыскивать дерево при включенном освещении нельзя.

Чтобы понять, насколько живая елка свежая и как долго она простоит в квартире, эксперт советует обратить внимание на несколько признаков. Во-первых, у хорошей свежей ели иголки остаются эластичными: они гнутся, а не ломаются при легком нажатии. Если провести рукой против роста хвои, иголки не должны массово осыпаться. Ветви у такой елки упругие, слегка поднимаются вверх, кора без крупных трещин, а смола на срезе остается светлой и липкой. Во-вторых, цвет хвои должен быть естественным зеленым, без больших желтых или бурых участков, заметила Колганова.

Она обратила внимание на то, что разные породы хвойных ведут себя в доме по-разному. Для максимальной стойкости рекомендуется выбирать пихту, для сильного аромата - ель, а для баланса стоимости и долговечности - сосну. По данным "Купера", 89% от всех продаж деревьев на сервисе приходится на ели. Реже покупают пихту (7%) и сосну (3,5%).

Как отметили аналитики сервиса доставки, средний чек на покупку елки или лапника за год вырос на 14%. В среднем они обходились пользователям в 2 686 рублей. Искусственное дерево можно купить по цене от 299 рублей, а живое будет стоить от 3 787 рублей.