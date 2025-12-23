МО РФ может начать выявление военных с риском развития отклонений в поведении

Опубликован проект соответствующего указа президента России Владимира Путина

Редакция сайта ТАСС

© Роман Соколов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Полномочия Минобороны России могут расширить на установление порядка выявления военнослужащих с психологическими факторами риска развития отклонений в поведении. Проект соответствующего указа президента России Владимира Путина был размещен на портале нормативных правовых актов.

"[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] устанавливает порядок выявления военнослужащих вооруженных сил, имеющих психологические факторы риска развития отклонений в поведении, и организации работы с ними", - говорится в материалах законопроекта.

Законопроект предполагает внесение изменений в пункт 7 положения о Министерстве обороны РФ от 16 августа 2004 г. №1082 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации", который определяет структуру и задачи ведомства.