В Кузбассе ввели режим повышенной готовности на новогодние праздники

Губернатор Илья Середюк провел аппаратное совещание правительства региона, где обсуждалось наличие материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на предприятиях энергетики

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен на территории Кемеровской области на новогодние праздники. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

"Для принятия оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть на территории Кемеровской области в выходные и праздничные дни (новогодние празднования), постановляю: ввести с 08:00 29 декабря 2025 года по 08:00 12 января 2026 года на территории Кемеровской области <...> режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в тексте постановления за подписью губернатора Ильи Середюка.

В понедельник Середюк провел аппаратное совещание правительства региона, где обсуждалось наличие материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на предприятиях энергетики. В частности, проверялись запасы основного и резервного видов топлива на станциях, наличие и готовность оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад, их укомплектованность транспортом и спецтехникой.

Кроме того, в период новогодних праздничных дней в полной готовности будут находиться областные аварийно-восстановительные отряды и более 420 аварийных бригад на местном уровне. В ежесуточном режиме будет дежурить около 3 тыс. человек. Также будет организована круглосуточная работа 257 дорожных предприятий, на плановой уборке дорог задействуют порядка 1,3 тыс. дорожных рабочих и более 1,7 тыс. специализированной техники.