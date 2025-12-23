Синоптик Леус: в Москве ночь с 22 на 23 декабря стала самой холодной с начала зимы

Минимум составил минус 10,7 градуса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ночь с 22 на 23 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опускалась до минус 10,7 градуса мороза. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы - базовая метеостанция города зафиксировала первые двухзначные морозы - минимум составил минус 10,7 градуса", - написал он в своем Telegram-канале.

Минимальная температура в столице менялась от минус 9,4 градуса на Балчуге до минус 10,9 градуса в Тушино, отметил Леус. Самой холодной точкой на карте погоды Подмосковья стал Сергиев Посад, где было зафиксировано минус 12,7 градуса, а теплее всего температура ощущалась в Серебряных Прудах, где термометр опускался до минус 7,5 градуса.

Леус подчеркнул, что уже ближайшей ночью рекорд может обновиться: по прогнозам синоптиков, температура в Москве опустится еще на 4-5 градусов.