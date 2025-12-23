В ПетрГУ медицина стала самым востребованным направлением среди иностранцев

Всего в вузе обучаются 816 иностранных студентов

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 декабря. /ТАСС/. Медицина стала самым востребованным направлением обучения среди иностранных студентов Петрозаводского государственного университета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и спорта Карелии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить число иностранных студентов в вузах РФ к 2030 году минимум до 500 тыс. человек. Такую задачу он поставил в указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

"Петрозаводский государственный университет является самым популярным учреждением среди иностранных студентов региона - 816 человек являются студентами данной образовательной организации. Наиболее востребованным направлением среди иностранных студентов является медицина", - сказано в сообщении.

В настоящее время в образовательных организациях Карелии обучение проходят порядка 928 иностранных студентов из более чем 50 стран. Из них высшее образование получают 891 человек, а среднее профессиональное - 37. На учебу приезжают из Индии, Сирии, Иордании, Китая, а также из стран СНГ и Африки.