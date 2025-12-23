Филолог Ефремов: в русском языке 10-летиями нет слов для обращения к незнакомцам

Доктор филологических наук отметил, что привлекать внимание людей, окликая их словами "мужчина" и "женщина", крайне неудачно

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Общеупотребительных нейтральных слов или словосочетаний для обращения к незнакомым людям на улице или в общественном пространстве нет в русском языке уже 10-летиями, и это "большая проблема", рассказал в интервью ТАСС доктор филологических наук Валерий Ефремов.

"В современном русском языке нет общепринятых этикетных обращений к незнакомцам. Таких, например, как в польском "пан"-"пани", во французском "монсье"-"мадам" или в английском "сэр"-"мэм". Мы не можем обратиться к человеку словами "гражданин" или "гражданка", напоминающими о милицейско-полицейском дискурсе. <...> Эпизодически появляющиеся обращения "мужчина" и "женщина" - крайне неуклюжая попытка хоть как-то выйти из этой ситуации", - рассказал Ефремов.

По его мнению, привлекать внимание людей, окликая их словами "мужчина" и "женщина", крайне неудачно. Более того, для кого-то такие обращения могут быть едва ли не оскорбительны, так как оставляют от людей лишь их "биологическую сущность", никак не обозначая их социальный статус, возраст, профессию или какие-то иные социальные роли.

"Допустим, в автобусе мы можем обратиться: "Кондуктор!" - хотя это тоже весьма нелепо. Но не "женщина" или "мужчина", потому что получается, что от незнакомого человека не остается ничего, кроме первичных биологических признаков", - уточнил Ефремов.

Иногда, пытаясь решить эту проблему, россияне обращаются к любым женщинам словом "девушка", которое звучит как будто бы "комплиментарно" и таким образом подчеркивает их миловидную внешность и молодость. Если же взрослая женщина начинает разговор со слова "мужчина", то в некоторых случаях также не возникнет резко негативной реакции из-за так называемых "норм социальной твердости", предъявляемых мужчинам. "Одна из них - быть воплощением взрослости и не быть "ребенком", - подчеркнул Ефремов. Именно поэтому мужчину можно оскорбить, назвав его "мальчиком" или "ребенком", намекнув на его инфантильность. Одновременно женщины в разговоре легко обращаются к подругам словом "девочки", так как для них социальная норма взрослости не столь важна.

"Хорошая новость заключается в том, что в русском языке все же есть специальные контактоустанавливающие средства типа "Простите, пожалуйста", "Извините", "Скажите, пожалуйста", с помощью которых почти в любой ситуации можно начать разговор с незнакомым человеком", - добавил Ефремов.