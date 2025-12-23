Большие группы студентов в университете ЦАР начали изучать русский язык

Старший преподаватель Липецкого государственного педагогического университета Ольга Кузнецова рассказала, что большинство из них изучает русский с нуля

БАНГИ /ЦАР/, 23 декабря. /ТАСС/. Студенты главного в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) университета, расположенного в столице страны городе Банги, начали изучать русский язык. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель Липецкого государственного педагогического университета Ольга Кузнецова, обучающая студентов.

"Массивно язык изучается первый год. Ввели русский язык уже два года как, но впервые в этом году мы начинаем преподавать русский язык большим группам студентов. На первом курсе сейчас записаны 126 студентов, на третьем курсе - порядка 30 студентов, второй курс будет заниматься во втором семестре, мы пока не знаем точное количество, но будет порядка 70-100 человек", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что большинство студентов изучает русский язык с нуля. Им легко даются фразы-клише, такие как приветствие, прощание, представление себя. Тяжелее обстоят дела с чтением, также студентам с трудом дается произношение ряда слов.

"Недавно мы перешли ко второму модулю, это грамматика. Мы уже начали изучать склонения существительных, познакомились с системой местоимений, личных и притяжательных. Они уже понемногу начинают понимать структуру русского языка", - сказала Кузнецова.

Одной из тем урока, на котором присутствовал корреспондент ТАСС, было ознакомление студентов с творчеством и биографией Александра Пушкина. По словам Кузнецовой, студенты всегда очень впечатляются, когда узнают, что прадедушка поэта был родом из Африки.

Российские преподаватели работают в университете Банги в рамках гуманитарной программы "Российский учитель за рубежом". Также русский язык преподается в пяти школах столицы ЦАР. Детей обучают местные жители, подготовленные Русским домом в Банги. Ранее руководитель организации Дмитрий Сытый сообщил ТАСС, что в 2026 году планируется начать обучение языку еще в пяти школах за пределами столицы. Преподавателями, как и в Банги, будут местные студенты, подготовленные Русским домом.