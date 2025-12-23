Тема новогоднего стола в три раза обошла WhatsApp по обсуждению среди россиян

По данным агентства "Прессиндекс", всего в период с 1 по 3 декабря эта тема была замечена в 222,8 тыс. сообщений

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россияне в начале декабря в три раза чаще обсуждали рецепты к новогоднему столу, чем ситуацию вокруг мессенджера WhatsApp, показал трехдневный анализ сообщений в соцсетях от агентства "Прессиндекс" (есть у ТАСС).

С первого всплеска сообщений, посвященных ограничениям работы мессенджера, датой которого аналитики называют 1 декабря, тема WhatsApp была замечена в 68,2 тыс. сообщений, а новогоднего стола (обсуждение меню, рецептов салатов и блюд, цен на продукты и акций) - в 222,8 тыс. сообщений. Изучались сообщения во всех популярных у россиян соцсетях и цифровых сервисах до 3 декабря.

"Высокая пользовательская база WhatsApp не трансформировалась в сопоставимый уровень публичного обсуждения после его блокировки", - полагают исследователи.

Ограничения, вводимые против WhatsApp, в принципе оказались в числе наименее обсуждаемых эпизодов, считают в агентстве, приводя данные по другим иностранным сервисам, в случае с которыми также анализировались первые три дня с введения ограничений.

Так, о Discord, заблокированном в октябре 2024 года, и о заблокированном в марте 2022 года Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) было около 260-273 тыс. сообщений в те дни. Упоминания Roblox (декабрь 2025 года) и Telegram (ограничение звонков в августе 2025 года) были в 180 тыс. сообщений.

Наибольший общественный резонанс наблюдался в ситуации с YouTube - было зафиксировано почти 300 тыс. сообщений с этим сюжетом, подсчитали авторы исследования.