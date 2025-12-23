Дед Мороз из Великого Устюга посетит ЛНР

Дети в Алчевске получат новогодние подарки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области обязательно посетит в этом году Луганскую Народную Республику. Каждый ребенок в Алчевске ЛНР получит новогодний подарок, сообщил Дед Мороз в интервью ТАСС.

"Для Луганской Народной Республики мы отправили новогодние ели. Еще каждый ребенок в Алчевске получает подарки", - рассказал Дед Мороз, отметив, что планирует поездку в Алчевск.

В планах на 2026 год также поездки на Донбасс и в Новороссию. "Подарить людям хорошее настроение, подарки - это самая большая, думаю, акция. Сделать чуточку ребятишек и взрослых счастливее", - отметил Дед Мороз.

Ранее он отправил еловый караван в Макеевку Донецкой Народной Республики. Елочки из Великоустюгского округа Вологодской области установят на главной городской площади в детских учреждениях.