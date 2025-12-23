В Кузбассе пересмотрели отмену части мер поддержки для многодетных семей

Парламент региона принял изменения, которые устанавливали так называемый критерий нуждаемости для получения поддержки, однако губернатор законопроект не подписал

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи Кемеровской области продолжат получать меры поддержки вне зависимости от доходов. Предложенные губернатором региона Ильей Середюком уточнения приняты на заседании парламента Кузбасса.

10 декабря 2025 года на очередном заседании парламента были приняты изменения, которые устанавливали так называемый критерий нуждаемости для получения мер поддержки многодетным семьям, также была сокращена поддержка для семей мигрантов. Депутаты объясняли возврат данного критерия, который в 2024 году был отменен, тяжелой экономической ситуацией в регионе. Разработчиком законопроекта выступил ряд депутатов, включая председателя парламента Алексея Зеленина. Спустя несколько дней, после общественного резонанса, губернатор региона Илья Середюк отказался подписывать принятый законопроект и направил его на новое рассмотрение.

"Закон прошел необходимые правовые экспертизы и получил необходимое заключение контролирующих органов. В текущей экономической ситуации, в условиях существенного падения доходов регионального бюджета, для принятия закона в такой редакции действительно имелись достаточные обоснования. Несмотря на это, губернатором Кузбасса Ильей Середюком закон не был подписан, и в адрес Законодательного собрания Кузбасса направлено письмо о его рассмотрение в иной редакции, предусматривающей поддержку многодетных семей без учета критерия нуждаемости", - выступил перед депутатами первый заместитель председателя правительства - министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Уточняется, что меры поддержки будут предоставляться только гражданам России. Вступление в силу закона - 1 марта 2026 года.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. При этом убытки фиксируют 75% угольных компаний Кемеровской области из-за кризиса в отрасли. Бюджет региона в 2024 году недополучил 58 млрд рублей, по итогам 2025 года ожидается недополучение еще 35 млрд рублей собственных доходов в связи с кризисом в угольной отрасли.