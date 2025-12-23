В Сиднее новогодние торжества прервут минутой молчания в память о жертвах теракта

СИДНЕЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Новогодние торжества в Сиднее будут прерваны минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших в результате теракта в Сиднее, произошедшего 14 декабря. Об этом сообщила лорд-мэр города Кловер Мур в ходе брифинга для журналистов.

По ее словам, минута молчания во время торжества "даст людям возможность почувствовать единство, а также покажет миру, что Сидней полон решимости держаться вместе". "Мы до сих пор глубоко переживаем недавние трагические события на пляже Бондай, но празднование Нового года дает нам возможность собраться вместе, остановиться, поразмышлять и с надеждой посмотреть в будущее. Новый год в Сиднее - это больше, чем просто фейерверк, это отражение того, что мы - это яркий, многообразный, инклюзивный город и его жители", - сказала она.

Также лорд-мэр сообщила, что новогодние празднования в Сиднее будут проходить как обычно, с массовыми гуляниями и фейерверком в гавани Дарлинг-Харбор. Опоры моста Харбор-Бридж будут подсвечены белым светом, а замет синим цветом, на них будет спроецировано изображение голубя и слово "мир". За час до полуночи весь мост будет подсвечен белым светом, а зрителей, получивших доступ на набережную, попросят включить фонарики на своих телефонах и почтить память жертв минутой молчания.

Власти ожидают, что в 2025 году на главной набережной Сиднея соберется более 1,5 млн гостей, желающих увидеть ежегодный фейерверк, который будет также транслироваться всеми австралийскими телеканалами. Планируется, что люди по традиции начнут занимать места вокруг моста Харбор-Бридж ранним утром, а уже после полудня в центре города будет ограничено движение частного и общественного автотранспорта и организованы пешие маршруты для празднующих.