В Москве провели более 30 тыс. сложных операций на сердце и сосуды

Это в 50 раз превышает показатели 2010 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 30 тыс. высокотехнологичных сердечно-сосудистых операций провели в Москве в 2025 году. Это в 50 раз превышает показатели 2010 года, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Сегодня сложные высокотехнологичные операции при заболеваниях сердца и сосудов уже не редкость - они стали обычной практикой для московских врачей. Для этого мы оснащаем клиники самым современным оборудованием и обучаем медиков новейшим методикам лечения, развиваем инсультную и инфарктную сеть. Только за 2025 год было проведено свыше 30 тыс. операций на сердце и сосудах, это в 50 раз больше, чем 15 лет назад", - сказала она.

По ее словам, такого результата удалось добиться благодаря расширению инфарктно-инсультной сети, модернизации оборудования, внедрению малоинвазивных методик и повышению профессиональной подготовки врачей. Сердечно-сосудистая хирургия остается одним из самых востребованных профилей высокотехнологичной медицинской помощи. Фундамент кардиологической службы столицы - инсультная и инфарктная сети: в таких центрах помогают пациентам с острыми сердечно-сосудистыми патологиями. Плановые высокотехнологичные вмешательства проводятся в более чем 20 городских стационарах, в частности, в институте имени Н. В. Склифосовского, ММНКЦ С. П. Боткина, ГКБ №15, в больницах имени И. В. Давыдовского, М. П. Кончаловского, Н. И. Пирогова, С. С. Юдина, В. М. Буянова, В. В. Вересаева, А. К. Ерамишанцева В. П. Демихова, а также в детских больницах - имени Н. Ф. Филатова, Морозовской ДГКБ.

Раньше при серьезных патологиях сердца и сосудов требовалась сложная открытая операция, а сегодня специалисты больниц широко используют наиболее щадящие и бережные методики. Так, даже сердечный клапан можно заменить на протез через маленький прокол с помощью гибкого катетера. При поражении аорты (самого крупного сосуда в теле) врачи также выполняют вмешательство малоинвазивно: через небольшой разрез в сосуде в нужное место подводят стент-графт, который укрепляет внутренние стенки аорты. Это помогает остановить ее расслоение, не допустить разрыв и избежать развития внутреннего кровотечения.

После таких операций человек восстанавливается и возвращается домой намного быстрее. Новые эффективные методики используются и для избавления от тромбов, в частности, специалисты применяют ультразвук. К сгустку крови подводят катетер с излучателем: ультразвук усиливает действие лекарств, расщепляющих его. В результате врачи успешно устраняют закупорки сосудов, используя меньшие дозы препаратов, заключила заммэра.